Dopo un secolo a Parigi si torna a fare il bagno nella Senna

Dopo un secolo di divieti, Parigi riabbraccia il suo fiume simbolo: la Senna torna a offrire momenti di relax e divertimento, grazie alla riapertura temporanea delle aree balneabili. Dal sabato al 31 agosto, cittadini e turisti potranno immergersi nelle acque protette del Canale di Grenelle e di Bercy, vivendo un’esperienza unica nel cuore della città . La grande novità che trasformerà l’estate parigina aspetta solo voi: non perdete questa straordinaria occasione!

Dopo 102 anni di divieto e in coincidenza con il grande caldo, da sabato e fino al 31 agosto torna la possibilitĂ di tuffarsi e fare il bagno nella Senna, anche se solo in alcune zone delimitate e protette, perchĂ© il fiume che attraversa Parigi resta pericoloso, e salvo piene da piogge eccessive. Le zone in cui il comune di Parigi consente la balneazione sono il canale di Grenelle, non lontano dalla Torre Eiffel, a Bercy (est), o presso il canale Marie, di fronte all'isola di Saint-Louis. La sindaca socialista Anne Hidalgo inaugurerĂ la stagione balneare, un anno dopo l'apertura dei Giochi Olimpici, preceduta dal suo tuffo nel fiume davanti alle telecamere di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dopo un secolo, a Parigi si torna a fare il bagno nella Senna

