Diogo Jota le immagini girate a pochi minuti dall' incidente

Le immagini che mostrano i momenti immediatamente successivi all'incidente di Diogo Jota stanno facendo il giro del web, lasciando un velo di tristezza e sgomento. La tragica perdita dell'attaccante del Liverpool, insieme al fratello André, ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. In un momento di grande dolore, ricordiamo la vita di un uomo che, a soli 28 anni, lascia moglie e figli, esprimendo tutta la nostra vicinanza e rispetto.

Stanno facendo il giro del web le immagini girate sul luogo dell’incidente, in cui hanno perso la vita l'attaccante del Liverpool, Diogo Jota, e il fratello André. Stando a quanto emerso, l'auto su cui viaggiavano sarebbe uscita di strada e avrebbe preso fuoco a causa dell'esplosione di uno pneumatico. Il calciatore aveva 28 anni: lascia la moglie, sposata appena dieci giorni fa, e tre figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Diogo Jota, le immagini girate a pochi minuti dall'incidente

