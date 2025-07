Promesse tradite pronti a lasciare il Salvemini | 120 famiglie minacciano il trasferimento in blocco in un’altra scuola

I genitori degli studenti del Salvemini di Firenze sono sul punto di scoppiare: minacciano un trasferimento collettivo al liceo Capponi se anche il prossimo anno le promesse non saranno mantenute. Dopo aver affrontato un percorso segnato da promesse tradite e delusioni, 120 famiglie sono esasperate e pronte a prendere decisioni radicali. La loro frustrazione si trasforma in protesta immediata: la soluzione per garantire un futuro sereno ai propri figli esiste giĂ , ma sembra sfuggire di mano.

Firenze, 3 luglio 2025 – Minacciano di chiedere in blocco il trasferimento al liceo Capponi se anche il prossimo anno scolastico i loro figli dovranno trascorrerlo in una sede distaccata. Sono a dir poco imbufaliti i genitori dei 120 studenti che, da settembre, frequenteranno il secondo anno del liceo economico-sociale dell’istituto Salvemini-Duca d’Aosta, la cui sede è in centro, in via Giusti. “Il punto è che ci era stato promesso che solo per lo scorso anno scolastico i nostri figli avrebbero fatto lezione nei locali dei Salesiani, in via Gioberti-via del Ghirlandaio. Invece, oltre alla prima, adesso veniamo a sapere che anche la seconda sarĂ svolta in succursale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Promesse tradite, pronti a lasciare il Salvemini”: 120 famiglie minacciano il trasferimento in blocco in un’altra scuola

