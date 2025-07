Caldo dietrofront su bonus rider | le richieste della Cisl

Dopo una breve fase di incertezza, arriva un deciso dietrofront sul bonus rider: la Cisl ha presentato le proprie richieste, mentre il Piemonte di Alberto Cirio ha prontamente attivato misure specifiche per tutelare i rider durante le ondate di caldo. Questa iniziativa mostra come le emergenze possano spingere le istituzioni a riconsiderare e rafforzare le norme di tutela. Ma quali saranno le prossime mosse?

Tra i primi ad attivarsi per far fronte a questa emergenza lavorativa c'è il Piemonte di Alberto Cirio, che ha allargato ai rider le misure previste dall'ordinanza anti-caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo, dietrofront su bonus rider: le richieste della Cisl

