Pinguini Tattici Nucleari il tour negli stadi fa esplodere gli ascolti su Spotify

i numeri record, dimostrando che il loro fascino dal vivo non ha eguali. Con ogni concerto, i Pinguini Tattici Nucleari consolidano il loro ruolo di protagonisti assoluti della scena musicale italiana, regalando al pubblico emozioni indimenticabili e confermando il loro incredibile successo.

L’effetto live ha permesso di raddoppiare la presenza dei pezzi dei Pinguini Tattici Nucleari nella Top200 di Spotify. I Pinguini Tattici Nucleari si confermano la band più importante del panorama musicale italiano e grazie al loro Hello World tour Stadi 2025 che, partito a inizio giugno, ha registrato ovunque un grandissimo successo concludendosi domani allo Stadio Olimpico di Roma, le loro canzoni continuano a macinare streaming raggiungendo oltre 80 milioni di ascolti solo in questo mese. L’effetto live ha permesso di raddoppiare la presenza dei loro pezzi nella Top200 di Spotify dove se ne possono contare 10 di cui 3 (“Bottiglie Vuote”; “Islanda” e “Ridere” ) nella Top 50, mentre 4 album (“Hello World”, “Fake news”, “Fuori dall ‘Hype” e “Ahia!”) sono presenti nella Top 50 della classifica ufficiale FimiGfk. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Pinguini Tattici Nucleari, il tour negli stadi fa esplodere gli ascolti su Spotify

