La bolla di caldo sta per esplodere | temporali in arrivo sulla Lombardia dove e quando

L’estate in Lombardia si prepara a un nuovo colpo di scena: la calda bolla di caldo sta per esplodere in un temporale violento. Dopo giorni di sole accecante e temperature record, il cielo si sta rapidamente oscurando, annunciando una perturbazione poderosa. Quando e dove arriveranno le nubi cariche d’acqua? E quali effetti avranno sulla regione? Ecco tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari per prepararsi a questa imminente tempesta.

Milano, 3 luglio 2025 – Dal caldo torrido ai temporali violenti. Nulla di nuovo sul cielo di Lombardia dove il sole fin troppo splendente di queste ore potrebbe a breve lasciare spazio alle nubi gonfe d’acqua. La bolla dell’umidità sta dunque per esplodere un’altra volta con conseguenze tutte da verificare. Di certo le ultime precipitazioni seguite al caldo torrido hanno causato problemi seri in Valtellina e in Valcamonica, con frane, smottamenti e famiglie sfollate ancora in attesa di rientrare a casa. Scene che con maggiore o minore gravità, a seconda delle giornate, si ripetono puntualmente a ogni estate da anni, specchio del cambiamento climatico e della tropicalizzazione delle stagioni che costringono a rivedere i modelli lavorativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bolla di caldo sta per esplodere: temporali in arrivo sulla Lombardia, dove e quando

In questa notizia si parla di: caldo - bolla - esplodere - temporali

Quando finisce il caldo record? Oggi e domani ancora nella morsa dell’anticiclone, poi la bolla africana crolla - L'Italia vive ancora sotto l'irresistibile morsa dell'ondata di caldo record, con 18 città su 27 in allerta rossa.

La bolla di caldo sta per esplodere: temporali in arrivo sulla Lombardia, dove e quando; Meteo 6-9 Luglio: Regioni a RISCHIO. Segue BOLLA rovente; Meteo Luglio: Estate rovinata, va in crisi.

La bolla di caldo sta per esplodere: temporali in arrivo sulla Lombardia, dove e quando - Particolare apprensione nelle zone di montagna già colpite nei giorni scorsi da frane e smotta ... Secondo ilgiorno.it

Caldo infernale e violenti temporali, crollo delle temperature nel weekend - Il mese di luglio inizia come è finito giugno: calore alle stelle, locali temporali anche forti, massime e minime su valori record. Da msn.com