Arrivederci tristezza recensione | ghosting e relazioni in una commedia malinconica sulle note di Brunori Sas

La nostra recensione di Arrivederci tristezza, il film diretto da Giovanni Virgilio con Alessio Vassallo, Nino Frassica e Selene Caramazza: ghosting come fonte di sofferenza nelle coppie di oggi, ma per fortuna c’è l’amicizia. Alessio Vassallo, Nino Frassica e Selene Caramazza sono i protagonisti di Arrivederci tristezza malinconica commedia diretta da Giovanni Virgilio e presentato al Taormina Film Fest: amicizia e condivisione come punto di ripartenza contro la confusione e la sofferenza causati dal cosiddetto “ghosting”. A mancare è un po’ di frizzantezza, ma la pellicola sa farsi apprezzare per l’empatia dei suoi personaggi e per l’affascinante brano di Brunori Sas che accompagna la narrazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu