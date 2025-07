Catania ruba gioielli e monete d’oro in un appartamento refurtiva recuperata grazie all’intervento lampo dei carabinieri

A Catania, un rapido intervento dei carabinieri ha portato al recupero di gioielli e monete d’oro rubati in un appartamento, arrestando in breve tempo un 49enne già noto alle forze dell’ordine. La tempestiva segnalazione e l’inseguimento hanno fatto luce su un furto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. La sicurezza dei cittadini si rafforza grazie alla prontezza delle forze dell’ordine e alla collaborazione della comunità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccato un 49enne dopo un furto in abitazione: determinanti una segnalazione e un inseguimento. Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania con l’accusa di furto aggravato in abitazione. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione alla centrale operativa, che indicava la fuga sospetta di un individuo da una casa in via Antonio Pacinotti, una zona residenziale del capoluogo etneo. Inseguimento tra le strade cittadine e arresto mirato. Una pattuglia è intervenuta rapidamente e ha intercettato un uomo in fuga su uno scooter. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, ruba gioielli e monete d’oro in un appartamento, refurtiva recuperata grazie all’intervento lampo dei carabinieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - catania - ruba - gioielli

Catania, un "chiosco green" di hashish, con prezzi e sconti: la scoperta dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio - Un'inaspettata scoperta a Catania: i carabinieri hanno smascherato un chiosco green di hashish ad Aci Sant'Antonio, gestito da due fratelli in una villetta.

Ruba gioielli e monete d'oro in un appartamento ma ad aspettarlo fuori ci sono i carabinieri: arrestato; Ruba in casa e fugge in scooter, arrestato 49enne; Ricettazione di mezzi pesanti e di una cassaforte, sette arresti – VIDEO.

Messina, finti carabinieri truffano anziana: rubati 50mila euro in gioielli - MSN - I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un 36enne e di una 44enne, entrambi della provincia di Catania, ... Come scrive msn.com

«Compro oro» ma erano gioielli rubati, tre denunciati a Catania - I canali di ricettazione e smaltimento dei preziosi rubati sono spesso i circuiti irregolari di compravendita di oro. Riporta msn.com