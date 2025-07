Ius Scholae Conte | Fi? Se non è chiacchiera agostana facciamolo subito

In un’estate che si preannuncia calda non solo dal punto di vista climatico, il Movimento Cinque Stelle si prepara a una battaglia cruciale per il futuro dell’istruzione e dei diritti civili. Giuseppe Conte lancia un appello affinché questa volta la discussione sull’Ius Scholae non si limiti a chiacchiere estive, ma diventi realtà concreta in Parlamento. È il momento di trasformare le parole in azioni decisive.

Roma, 3 lug. (askanews) – “Spero che non sia una chiacchiera estiva come avvenne l’anno scorso durante la calura agostana. Noi non aspettiamo altro. Il Movimento Cinque Stelle, se ci parlate di Ius scholae, è la nostra battaglia di anni su cui non abbiamo trovato la possibilità di confrontarci in parlamento in modo concreto. Quindi se davvero Fi è conseguente ci riempie il cuore”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, nel transatlantico della Camera. “Anzi direi che la questione è così importante che potremmo anche rinunciare a un po’ di ferie. Per ritrovarci qui e farlo subito”, ha aggiunto Conte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

