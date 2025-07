MG Motors si allea con OPPO per l' infotainment della nuova MG4

MG Motors e Oppo uniscono le forze per rivoluzionare l’esperienza di guida con il nuovo infotainment della MG4, promettendo un mix irresistibile di tecnologia e innovazione. In un mercato in rapido cambiamento, questa partnership segna un passo decisivo verso veicoli sempre più smart e connessi. Con 13 nuovi modelli EV all’orizzonte, il futuro della mobilità elettrica si fa ancora più affascinante. Scopri come questa alleanza sta plasmando il domani delle auto elettriche.

SAIC Motors ha presentato in Cina la nuova strategia "all-in" sui veicoli elettrificati: 13 nuovi modelli EV, Plug-In Hybrid e Range Extender in due anni. La prima ad arrivare è la nuova MG4, con infotainment sviluppato da OPPO e forse batterie a stato semi-solido. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - MG Motors si allea con OPPO per l'infotainment della nuova MG4

In questa notizia si parla di: motors - oppo - infotainment - allea

MG Motors si allea con OPPO per l'infotainment della nuova MG4; OPPO e Volkswagen insieme sul 5G. La risposta alle auto Xiaomi e Huawei?; Agcom: «26 milioni di italiani rischiano di non poter più sentire la radio in macchina»: colpa delle nuove auto.

MG Motors si allea con OPPO per l'infotainment della nuova MG4 - SAIC Motors ha presentato in Cina la nuova strategia "all- Scrive dmove.it