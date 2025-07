Piscina gratis a Meldola un’idea contro caldo e solitudine | per chi e quando

A Meldola, l'estate diventa più fresca e solidale grazie a un'iniziativa innovativa: la piscina comunale è aperta gratis agli over 65 nei mesi di luglio e agosto. Un'idea nata dalla passione e dall'impegno di Valerio Morelli e ora sostenuta dal sindaco Roberto Cavallucci, per offrire benessere e socialità in un periodo di caldo intenso e solitudine crescente. Un modo intelligente per vivere meglio l’estate: scopri come approfittarne!

Meldola, 3 luglio 2025 – "Sono estremamente contento dell'avvio dell'iniziativa che permette di utilizzare gratis la piscina comunale agli over 65 di Meldola nei mesi di luglio e agosto ". È molto soddisfatto il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci che ci tiene subito a precisare: "L'idea non è partita dal sottoscritto ma da Valerio Morelli fondatore della Asd Evergreen alla fine degli anni '90, che mi ha telefonato e mi ha fatto la richiesta. Da parte mia ho realizzato in pochi secondi che l'idea andava concretizzata in tempi stretti e così è stato. Ne ho parlato con i colleghi di giunta e con gli attuali gestori dell'impianto sportivo e siamo passati agli atti.

