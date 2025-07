Chi sono le undici super modelle protagoniste dell’ultima collezione autunno inverno 2025 di Donatella Versace?

Scatta un'onda di modernità e fascino, catturando l'essenza di una moda audace e senza confini. Le undici muse protagoniste dell’ultima collezione autunno-inverno 2025 di Donatella Versace sono più di semplici modelle: incarnano lo spirito di una nuova era, unendo forza, eleganza e libertà. Questo cast straordinario, immortalato dai maestri Mert&Marcus, rende omaggio a un momento storico, lasciando un segno indelebile nella storia della moda.

Un cast che racchiude l’essenza della moda contemporanea. Sono undici le muse ispiratrici dell’ultima collezione autunno inverno 2025 di Donatella Versace, la sua ultima da direttore creativo. Infatti, dopo la cessione di Versace a Prada, la sorella dell’iconico Gianni ha voluto rendere memorabile questa campagna. Scattata dai fedelissimi Mert&Marcus, è una celebrazione della libertà individuale e la forza collettiva di una liason creativa che ha fatto la storia della moda. Undici super modelle per l’ultima collezione autunno inverno 2025 by Donatella Versace. Si tratta di un cast stellare e transgenerazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le undici super modelle protagoniste dell’ultima collezione autunno/inverno 2025 di Donatella Versace?

