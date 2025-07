Roma la richiesta del Pescara per Arena | giallorossi avanti nella corsa al baby talento

Roma punta deciso sul futuro, e il nome di Antonio Arena, giovane talento del Pescara classe 2009, si fa sempre più caldo. Con una stagione da record e l’interesse di grandi club come Milan e Napoli, il baby attaccante si affaccia come il prossimo grande investimento giallorosso. La valutazione di 2 milioni di euro non frenano le ambizioni della Roma, pronta a scommettere su un predestinato che potrebbe scrivere il proprio nome tra i protagonisti del calcio italiano.

La Roma guarda al futuro e stringe per Antonio Arena, baby attaccante del Pescara, classe 2009, protagonista di una stagione da record con la maglia biancazzurra. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, il club giallorosso sarebbe in vantaggio nella corsa al giovane talento, che ha attirato l’attenzione anche di Milan, Napoli, Feyenoord e Como. La valutazione del cartellino, fissata a 2 milioni di euro, non ha spaventato Massara, che punta ad anticipare la concorrenza chiudendo presto l’operazione. Gol e record a 16 anni. Arena è diventato un caso nazionale lo scorso 7 marzo, quando ha esordito tra i professionisti con la maglia del Pescara a soli 16 anni e 25 giorni, segnando anche un gol dopo appena 8 minuti dal suo ingresso in campo nella vittoria per 4-1 contro la Lucchese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la richiesta del Pescara per Arena: giallorossi avanti nella corsa al baby talento

Antonio Arena, il baby bomber che fa impazzire mezza Serie A! Classe 2009, primo giocatore nato nel 2009 a esordire e segnare tra i professionisti in Italia. Antonio Arena è il nome nuovo che sta incendiando il mercato. Il Napoli si è inserito nella corsa per i

Pescara, pronto un triennale per De Boer. E la Roma piomba su Arena; Colpo in vista per la Roma: si avvicina l'accordo con il 2009 Antonio Arena; Finale Coppa Italia a Roma: strade chiuse e metro potenziata all'Olimpico. E i tifosi di Milan e Bologna non pagano.

Roma in chiusura per Arena: è il primo classe 2009 ad aver segnato tra i professionisti - Il club giallorosso è in chiusura per il talento classe 2009 del Pescara, diventato il più giovane di sempre a segnare tra i professionisti. Scrive gianlucadimarzio.com

Da Sydney a Roma sognando l’azzurro: come il Pescara ha scoperto Arena - Antonio Arena raccontato dal responsabile del settore giovanile del Pescara Marco Arcese: dall'arrivo da Sydney fino all'interesse della Roma ... Come scrive gianlucadimarzio.com