A che ora inizia il Palio di Siena del 3 luglio 2025 | l’orario della Carriera su La7

Se sei appassionato di questa antica tradizione, non puoi perderti il Palio di Siena del 3 luglio 2025, dedicato alla Madonna di Provenzano. Su La7, la diretta inizia alle 17:15 con le prove, mentre la corsa vera e propria è attesa non prima delle 19:30. Scopriamo insieme il programma completo di questa giornata imperdibile ricca di emozioni e tradizione.

A che ora inizia il Palio di Siena del 3 luglio 2025 (dedicato alla Madonna di Provenzano) che verrà trasmesso in diretta tv su La7? La messa in onda della Carriera è prevista a partire dalle ore 17,15 su La7. La corsa vera e propria però non partirà prima delle ore 19,30. Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2025: PROVE DEL MATTINO ore 8,20: preavviso. ore 8,40: Inizio sgombero della Pista. ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà . PROVE DEL POMERIGGIO ore 18,45: preavviso.

