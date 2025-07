Pogba | Amerò per sempre la Juve ma Agnelli e Chiellini sono stati tra i pochi a chiamarmi

Paul Pogba, simbolo indiscusso della Juventus, ha finalmente chiarito i suoi sentimenti verso il club e il mondo bianconero. Con parole sincere e cariche di emozione, il centrocampista francese rivela quanto la Vecchia Signora abbia contribuito alla sua crescita personale e professionale. Tra confidenze e riflessioni, Pogba ribadisce il suo amore eterno per la Juve, lasciando intendere che il vero nemico non è mai stato il club, ma altri ostacoli.

"Ho sempre amato e amerò sempre la Juve. Questo club mi ha aiutato a diventare quello che sono oggi. Non c'è guerra da fare contro nessuno". Con queste parole Paul Pogba ha voluto chiarire, forse una volta per tutte, i suoi sentimenti verso il mondo bianconero. "Credevo di essere in guerra con l'antidoping, non contro la Juventus", aveva detto meno di due settimane fa il centrocampista francese, spiegando di non essere stato difeso e aiutato nella sua lotta per farsi ridurre la squalifica. Oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Monaco, ha voluto precisare meglio il concetto: "Ci sono cose che mi sono piaciute e altre no.