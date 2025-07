Novità all’aeroporto di Orio | nell’area degli autobus apre KFC

Una gustosa novità attende i viaggiatori di Orio al Serio: l’apertura del nuovo punto KFC nell’area degli autobus dell’aeroporto. Il celebre brand di pollo fritto, con oltre 126 ristoranti in Italia e un fatturato da record, conquista anche lo scalo bergamasco, offrendo ai passeggeri un’esperienza di gusto irresistibile prima di partire o arrivare. La presenza di KFC nelle principali stazioni e aeroporti italiani continua a crescere, portando il sapore ovunque si voli.

Kentucky Fried Chicken, meglio noto come KFC, ha aperto mercoledì 3 luglio un ristorante all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio. Il brand di pollo fritto, che vanta 126 ristoranti in Italia e un fatturato annuo di 179 milioni nel 2024, conta già un punto vendita nello scalo romano di Fiumicino, a cui si aggiungono sette insegne nelle più grandi stazioni ferroviarie italiane: Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale, Genova Brignole, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella e Bari Centrale. “Il settore dei viaggi, da sempre sinonimo di divertimento, relax e spensieratezza, condivide gli stessi valori chiave che rappresentano fin dalle origini l’identità di KFC – commenta Thomas Mari, Head of Development KFC in Italia – Grazie alla nuova apertura a Milano Bergamo Airport, da oggi KFC è ancora più vicino sia agli italiani in viaggio, per piacere o per lavoro, che ai turisti stranieri in transito verso tutto il Nord Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it