Mercato Inter il Barcellona si muove sotto traccia per Dumfries! In Spagna sono convinti | Si adatta perfettamente ai piani di mercato blaugrana

Il mercato dell’Inter si anima sotto traccia, mentre il Barcellona punta deciso su Denzel Dumfries. Secondo indiscrezioni dalla Spagna, i Blaugrana vedono nel terzino olandese il profilo ideale per rafforzare la loro difesa, in linea con i piani strategici del club. La possibilità di un trasferimento apre scenari interessanti e potrebbe rivoluzionare le sorti di questa sessione di mercato. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Mercato Inter, il Barcellona si muove sotto traccia per Dumfries! Dalla Spagna: «Si adatta perfettamente ai piani blaugrana». La situazione. Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe tingersi di blaugrana. Il terzino destro dell’ Inter, classe 1996, è finito nel mirino del Barcellona, alla ricerca di rinforzi per il proprio pacchetto difensivo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il profilo dell’esterno olandese è considerato ideale per il progetto tecnico della dirigenza catalana, che intende rinforzare la corsia destra con un giocatore fisico, dinamico e già pronto per il livello della Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona si muove sotto traccia per Dumfries! In Spagna sono convinti: «Si adatta perfettamente ai piani di mercato blaugrana»

