Caso Ramy Procura chiude le indagini

La Procura di Milano ha ufficialmente chiuso le indagini sul tragico incidente che ha coinvolto Ramy Elgaml, il 19enne vittima di un inseguimento fatale lo scorso novembre. Fares Bouzidi e il militare alla guida dell'auto inseguitrice sono ora sotto la lente per omicidio stradale. La vicenda si prepara a un’udienza decisiva, aprendo un nuovo capitolo nel delicato percorso giudiziario.

16.35 La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico e che venne inseguito dai carabinieri per diversi chilometri, il 24 novembre scorso. La stessa contestazione di omicidio stradale nella chiusura delle indagini riguarda il militare alla guida dell' ultima auto inseguitrice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

