I tifosi del Liverpool depongono fiori per Diogo Jota

L’emozione è palpabile tra i tifosi del Liverpool, che si sono stretti in un commovente momento di solidarietà per onorare la memoria di Diogo Jota. Davanti allo stadio di Anfield, migliaia di supporter hanno deposto fiori, maglie e striscioni, dimostrando quanto il giocatore portoghese fosse amato e rispettato. In questo doloroso addio, il loro gesto diventa un simbolo di affetto e vicinanza, testimoniando che Jota resterà sempre nel cuore della squadra e dei suoi tifosi.

Liverpool, 3 lug. (askanews) - Sono davvero tanti i tifosi del Liverpool che stanno rendendo omaggio a Diogo Jota fuori dallo stadio di Anfield. Il giocatore portoghese è morto oggi in un incidente stradale in Spagna. I tifosi hanno deposto maglie, sciarpe, fiori e striscioni in segno di omaggio. Jota aveva sposato la sua compagna Rute Cardoso il 22 giugno, pubblicando un video del loro matrimonio su Instagram poche ore prima dell'incidente. Oltre alla moglie lasci tre figli piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I tifosi del Liverpool depongono fiori per Diogo Jota

