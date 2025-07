Medio Oriente Olmert | Tregua subito ma per pace serve accordo su due stati

siate parlando. Se si tratta delle tensioni interne o dei conflitti con Gaza, la situazione è complessa e richiede risposte rapide e strategiche. Olmert sottolinea che, per garantire una pace duratura, l’unica strada percorribile è quella di creare due Stati indipendenti, rispettando i diritti e le esigenze di entrambi i popoli. È fondamentale trovare un accordo che ponga fine alle ostilità e apra un nuovo capitolo di speranza e stabilità nella regione.

“ Quando è troppo è troppo, è ora di fermarsi. Due popoli due Stati, questa è l’unica soluzione per arrivare ad una pace duratura in Medio Oriente”. Ehud Olmert, ex premier israeliano non ha dubbi e a margine di un convegno a Roma, nella sala del Campidoglio, prova ad impostare un ragionamento su quanto sta accadendo in Israele e a Gaza. Qual’è la situazione oggi in Israele, che fase stiamo attraversando? “Dipende di quale conflitto stiamo parlando. C’è un conflitto in Palestina, con Hamas, Hezbollah, Iran e in generale l’autorità nazionale palestinese. S e vogliamo parlare della situazione oggi tutti augurano la pace tra noi ed Hamas a Gaza con la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi e con la disposizione di consentire a delle forze di sicurezza di vari paesi compresi gli Emirati arabi che prendano il controllo su Gaza per impedire il ritorno al potere di Hamas “. 🔗 Leggi su Lapresse.it