Ostacoli in pista a Catania Fontanarossa l' aeroporto torna operativo dopo alcune ore

Dopo alcune ore di inattività, l'aeroporto di Catania Fontanarossa è tornato a funzionare regolarmente. La sospensione temporanea, causata dalla presenza di una gru del cantiere RFI che ostacolava le operazioni di decollo e atterraggio, ha suscitato preoccupazioni tra i viaggiatori. Con la rimozione della gru, lo scalo ha riacceso i motori, garantendo ripresa delle attività e una nuova chance di volo per tutti.

È tornato a essere operativo dopo alcune ore di stop l'aeroporto di Catania che all'alba di oggi aveva bloccato arrivi e partenze per la presenza di una gru del cantiere di Rfi che rendeva rischiose le operazioni di decollo e atterraggio. La gru, impegnata nei lavori per il prolungamento della pista dello scalo, è stata rimossa e la Sac, società che gestisce l'aeroporto, in una nota ha fatto sapere che "le operazioni aeroportuali su Catania Fontanarossa sono state ripristinate, essendosi risolte le cause, integralmente esterne a Sac che ne hanno determinato l'odierna sospensione". Il primo aereo ad atterrare è stato un Volotea proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con tre minuti di anticipo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ostacoli in pista a Catania Fontanarossa, l'aeroporto torna operativo dopo alcune ore

