Sicilia via al piano di rinnovamento dell’amministrazione | in arrivo 79 nuovi funzionari

La Sicilia si prepara a una svolta epocale con l’arrivo di 79 nuovi funzionari a tempo indeterminato, nel quadro di un ambizioso piano di rinnovamento amministrativo. Promosso dal governo Schifani e supportato dal Piano integrato di attività e organizzazione 2024, questo progetto mira a rafforzare gli uffici regionali, modernizzare l’ente e favorire un ricambio generazionale fondamentale per il futuro dell’isola. È l’inizio di una nuova era per la pubblica amministrazione siciliana.

Assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli uffici regionali. Prende forma il progetto di modernizzazione dell'amministrazione regionale promosso dal governo Schifani, con l'ingresso a tempo pieno e indeterminato di 79 funzionari direttivi. L'obiettivo è chiaro: potenziare la macchina amministrativa e favorire un ricambio generazionale, come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024. L'annuncio arriva dall' assessorato alla Funzione pubblica, guidato da Andrea Messina, che ha pubblicato i decreti di approvazione di due nuovi concorsi pubblici per figure della categoria D1.

