Omicidio-suicidio a Napoli morti due fratelli | L’epilogo di una storia triste

Una drammatica tragedia scuote Napoli: due fratelli perdono la vita in un tragico gesto di disperazione. Nei pressi di piazza Carolina, un uomo di 77 anni avrebbe ucciso l’81enne fratello, per poi togliersi la vita. Una storia che ribadisce quanto il dolore e la solitudine possano sfociare in eventi devastanti. La comunità si interroga sulle cause di questa dolorosa vicenda, e il nostro compito è riflettere sulle fragilità umane ancora troppo spesso invisibili.

Tempo di lettura: 2 minuti “Era una tragedia abbastanza annunciata, anche se forse non in questi termini. L’epilogo di una triste storia”. Un vicino di casa parla di quanto accaduto nei pressi di piazza Carolina a Napoli dove, secondo l’ipotesi piĂą accreditata, un uomo di 77 anni ha ucciso il fratello di 80 e poi si è ammazzato. L’uomo racconta che Franco Poce, ex sagrestano, “era una persona sola, malata, veniva accudita dal fratello. Tra loro c’erano questioni e litigi. Ad aprile ci fu un incendio dentro casa, intervenni io e un medico che abita nel palazzo e lui rimase ustionato alle gambe. Viveva senza acqua, luce e gas, in maniera molto disagiata”, aggiunge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio-suicidio a Napoli, morti due fratelli: “L’epilogo di una storia triste”

