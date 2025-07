Tommaso Zampanera e i Misteri di Napoli | alla scoperta della città

Se siete pronti ad immergervi in un mondo di segreti, leggende e meraviglie, accompagnate il giovane esploratore Tommaso Zampanera alla scoperta di Napoli, la città più magica del mondo. Questo affascinante libro stimola la curiosità dei bambini tra i 6 e i 12 anni, invitandoli a scoprire il patrimonio culturale partenopeo attraverso un’avventura avvincente e avventurosa. Preparatevi a vivere una scoperta unica, ricca di emozioni e scoperte sorprendenti!

più magica del mondo con un piccolo esploratore 'Tommaso Zampanera e i Misteri di Napoli' è un libro per ragazzi dai 6 ai 12 anni, pensato per stimolare la curiosità, l'amore per la lettura e la scoperta del patrimonio culturale partenopeo in modo avventuroso .