Ucraina domani chiamata Trump-Zelensky sul tavolo lo sblocco dei missili di difesa Patriot in cambio di un faccia a faccia con Putin

Domani si prevede una telefonata cruciale tra Zelensky e Trump, incentrata su un possibile accordo: lo sblocco dei missili Patriot in cambio di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin. Un’intesa che potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche geopolitiche della regione, con Trump pronto a spingere per un incontro che potrebbe ridefinire gli equilibri tra Russia e Ucraina. Resta da scoprire se questa strategia porterà effettivamente a un passo verso la pace o solo a nuove tensioni.

