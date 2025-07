Traffico Roma del 03-07-2025 ore 16 | 30

Se siete a Roma e pianificate i vostri spostamenti, ricordate che il traffico del 3 luglio 2025 alle ore 16:30 è soggetto a variazioni a causa dei lavori di riqualificazione in Piazza dei Cinquecento e zone limitrofe. La segnaletica e le deviazioni delle linee bus vi guideranno in sicurezza attraverso le aree interessate. Restate aggiornati con Roma Infomobilità per un viaggio senza sorprese e senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e aree adiacenti gli interventi comportano un divieto di transito sulla corsia lato stazione Termini tra via Gioberti e via Cavour prestare attenzione alla segnaletica lavori in corso in zona Eur in viale dell'Umanesimo deviate le linee bus 73 e 724 per lavori notturni sulla via Casilina previste alle 22 le 6 del mattino riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Largo Gaetano Alessi e via di Torpignattara In entrambe le direzioni termine lavori previsto per il prossimo 14 luglio per lavori sulle corsie preferenziali viale Regina Margherita Viale Regina Elena e viale Liegi le linee tram 319 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore e Valle maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-07-2025 ore 16:30

