Morto Borja Gomez il pilota di JuniorGP coinvolto in un incidente a Magny-Cours

Il mondo dei motori piange un giovane talento: Borja Gomez, promettente pilota di Stock600 e protagonista del campionato spagnolo di Superbike, ci lascia a soli 20 anni dopo un tragico incidente a Magny-Cours. Un dramma che si aggiunge al lutto per la scomparsa di Diogo Jota, in un periodo già segnato da perdita e dolore. La nostra vicinanza va alla famiglia e agli amici di Borja, mentre il motorsport si ferma in ricordo di un giovane promessa.

Lutto anche nel mondo dei motori. A poche ore dalla scomparsa del calciatore Diogo Jota, vittima di un incidente stradale, è morto a soli 20 anni Borja Gomez, pilota di Stock600 e protagonista del campionato spagnolo di Superbike. Il ragazzo è rimasto coinvolto in una caduta multipla sul circuito francese di Magny-Cours, di cui erano in corso le prove libere, probabilmente per una perdita d’olio ed è stato investito. Lo riporta El Paìs. Leader del mondiale con 45 punti grazie al successo di Jerez e al secondo posto di Aragon, Gomez correva anche in Esbk, di cui guidava la classifica con 122 punti a pari merito con il sudafricano Steven Odendaal. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto Borja Gomez, il pilota di JuniorGP coinvolto in un incidente a Magny-Cours

