Bologna campagna abbonamenti 2025-2026 | ecco quando inizia Prezzi e modalità

Preparati a vivere un’altra emozionante stagione con il Bologna! Dal 7 luglio alle ore 10, partirà ufficialmente la campagna abbonamenti 2025-2026, con prezzi e modalità già disponibili. Il club di Joey Saputo invita i tifosi a non perdere l’opportunità di sostenere la squadra e condividere momenti indimenticabili. Scopri tutte le novità e assicurati il tuo posto allo stadio: il cuore rossoblù batte più forte che mai!

Bologna, 3 luglio 2025 – Comincerà ufficialmente lunedì 7 luglio alle ore 10 la campagna abbonamenti del Bologna per la prossima stagione. Il club di Joey Saputo ha diffuso le prime informazioni ufficiali per rinnovi e nuove sottoscrizioni per quel che riguarda il campionato, accompagnando il tutto con il cortometraggio animato ‘Gli occhiali’ ( video ), nel quale viene seguita la vicenda di un tifoso prima giovanissimo e poi anziano che vive il parallelismo tra lo spareggio scudetto del ‘64 e la finale di Coppa Italia dello scorso maggio. “Il Bologna, per sempre” questo lo slogan scelto per accompagnare la campagna abbonamenti 20252026 che aggiunge diverse novità rispetto alla passata stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, campagna abbonamenti 2025-2026: ecco quando inizia. Prezzi e modalità

Ospite a Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato, Giovanni Sartori ha parlato diffusamente della situazione della campagna trasferimenti rossoblù.

