Tentato omicidio ristoratore tik-toker nel Napoletano 3 arresti

Un grave episodio scuote la provincia di Napoli: un tentato omicidio ai danni di un ristoratore e influencer su Tik Tok di Sant’Antimo, avvenuto lo scorso 13 maggio. Le indagini della Polizia hanno portato all’arresto di tre persone, tra cui l’ex fidanzato di una donna coinvolta. La motivazione? Sembra essere la gelosia, un sentimento che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La vicenda si presenta come un’allerta sulla fragilità dei sentimenti e i pericoli nascosti dietro le app di social media.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarebbe la gelosia il movente del tentato omicidio ai danni di un ristoratore di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, volto noto su Tik Tok, avvenuto lo scorso 13 maggio. E’ quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, scattate subito dopo l’agguato, avvenuto di fronte a testimoni, proprio nel locale della vittima. I poliziotti hanno arrestato tre persone, tra cui l’ex fidanzato di una donna ritenuta dagli indagati sentimentalmente legata al tik-toker. Sulla vicenda hanno indagato gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di Frattamaggiore, coordinati dalla Dda partenopea che ha chiesto e ottenuto dal gip le tre misure cautelari per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto d’arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso e per ricettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio ristoratore tik-toker nel Napoletano, 3 arresti

