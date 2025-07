Cdp via libera a nuove operazioni per 1,3 mld | investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibile

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti approva un impulso deciso all’Italia con nuove operazioni per oltre 1,3 miliardi di euro. Investimenti strategici in infrastrutture e mobilità sostenibile rafforzano il ruolo di CDP nel rilancio dell’economia reale, creando un futuro più verde e resiliente. Un passo fondamentale per consolidare la crescita e la sostenibilità del nostro Paese, stimolando innovazione e sviluppo su larga scala.

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro volti a favorire gli investimenti in settori chiave per il Paese, come quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e a supportare l’economia reale con strumenti di finanza alternativa che promuovano l’accesso al credito di piccole e medie imprese. In dettaglio, si legge in una nota, il Consiglio ha approvato iniziative capaci di combinare risorse pubbliche e private per offrire, anche grazie a un significativo affetto leva, nuova liquidità alle aziende più piccole o con maggiore difficoltà di accesso al credito, contribuendo alla loro crescita e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

