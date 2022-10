Boschi | “Proposta di legge sul diritto all’oblio per i guariti oncologici”

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA – “Come primo atto di questa legislatura ho presentato una pdl a cui abbiamo lavorato con Lisa Noja sulper chi è guarito da una malattia oncologica. Lavorerò perché diventi realtà per tante persone e tante famiglie che meritano di vivere una seconda opportunità”. Lo scrive su Twitter Maria Elena(foto), deputata di Italia Viva. E Lisa Noja aggiunge: “Grazie a Maria Elena. Sono certa che con la sua competenza e determinazione vincerà in Parlamento questa battaglia di civiltà cominciata nella scorsa legislatura. Noi la sosterremo in ogni modo!”. L'articolo L'Opinionista.

