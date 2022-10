Arsenal | nel mirino di Arteta c'è un talento danese

... gli 'Spurs' sono nuovamente caduti in Premier League nell'ultimo turno contro il Newcastle, allontanandosi da Manchester City ein vetta alla classifica.frattempo il suo Tottenham ...... e poi con Manchester United e), che li hanno fatti scivolare al terzo posto. Dall'altra ...per 4 - 2 a Southampton in Coppa Uefa nell'ottobre 1981 e vittoria per 3 - 2 a Middlesbroughmarzo ...Il rinnovo di Gabriel Magalhaes allontana Evan N'Dicka dall'Arsenal. A scriverlo quest'oggi è il Daily Express, secondo il quale il nuovo accordo col ...Tra i candidati al Golden Foot 2022 alla Promenade di Montecarlo c'è anche Olivier Giroud, ecco i suoi migliori gol della stagione 2014-15 ...