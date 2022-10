WWE | Il Premium Event Elimination Chamber non si terrà in terra Saudita

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tra pochi giorni, la WWE tornerà in Arabiaper il consueto appuntamento di Crown Jewel,che oramai è stabile nella programmazione di Stamford grazie agli accordi di lunga durata tra e parti. Anche se magari a Triple H & co. non alletta l’idea di spostarsi in Arabia, la dirigenza è obbligata contrattualmente ma qualcosa quest’anno cambierà. Difatticambierà sede. La nuova sede Tramite un comunicato, la WWE ha reso noto che lo spettacolareo nel 2023 non siin Arabia bensì in Canada, precisamente a Montreal interrompendo un “digiuno” di 14 anni per la città canadese dall’ultimoospitato.

