Tristan und Isolde di Richard Wagner al Teatro San Carlo di Napoli

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Saràunddil’ultimo titolo che chiuderà la Stagione Lirica 2021/2022 deldi San, in scena per la “Prima” giovedì 27 ottobre alle ore 19.00. Lo spettacolo con la regia di Lluìs Pasqual, qui ripresa da Caroline Lang è quello vincitore della XXIV edizione del premio Abbiati per le

Agenzia ANSA

Il programma prevede l'esecuzione di Franz Liszt: 'Isoldes liebestod' dalIsolde di Richard Wagner S447; e di Ludwig van Beethoven: Sonata n. 5 in fa maggiore op 24 'Primavera' per ...Isolde" di Richard Wagner chiuderà il 27 ottobre la Stagione Lirica 2021/2022 del Teatro di San Carlo (ore 19.00), sul podio direttore tedesco Constantin Trinks, che debutta al lirico ... 'Tristan und Isolde' di Wagner al San Carlo Am Sonntag (23.10.2022) gab es eine weitere Folge der Animationsserie "Arthur und die Freunde der Tafelrunde" im Fernsehen. Sie haben die Episode verpasst Wo und wie Sie die Wiederholung der Episode ...Aufregend, aufschlussreich: Igor Levit stellt seine Interpretation von Henzes „Tristan“ in historisch-kritischen Zusammenhang mit Werken von Liszt, Wagner, Mahler.