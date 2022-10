Il trono di spade | l' ex Arya Stark Maisie Williams ammette che l' ultima stagione è stata un fallimento

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Secondo, col senno di poi, l'di Game of Thrones èdavvero deludente, l'de Ilditorna sulla "conversazione" relativa all'della serie. In una diretta streaming su Twitch con suo fratello James, l'attrice ha detto di aver recentemente rivisto "Ildi" e ha ammesso: "Alla fine è decisamente scaduto". Ha aggiunto che la serie HBO "è iniziata davvero alla grande". "È un po' andata a morire", ha detto. " Per molto tempo... non avrei mai potuto vederla dall'esterno. Quindi non avrei mai ...