È arrivata la punizione per l’aggressore del tifoso dell’Inter a Firenze

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Fiorentina – Inter si è chiusa fra le polemiche con la vittoria dei nerazzurri grazie al gol di Mkhitaryan arrivati nei minuti di recupero. Il clima rovente sugli spalti non ha fatto altro che esplodere dopo la rete dell’armeno, che ha sancito la definitiva sconfitta dei padroni di casa. Dopo la rete infatti, alcuni tifosi dell’Inter, intenti a festeggiare, sarebbero stati aggrediti da un uomo di 56 anni che avrebbe spintonato anche alcuni membri della Squadra Mobile di Firenze in borghese. Fiorentina Inter Aggressione L’uomo è stato bloccato all’altezza dei cancelli del Franchi e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il Questore di Firenze Maurizio Auriemma è intervenuto per punire l’individuo “ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica” e lo ha quindi condannato a 3 anni di DASPO. Ilviola non potrà più recarsi a ...