Wta 1000 Guadalajara 2022 | montepremi e prize money

(Di domenica 23 ottobre 2022) Iled ildel torneo Wtadisui campi in cemento all’aperto della città messicana. Dopo aver organizzato brillantemente le Wta Finals dello scorso anno, i messicani si sono guadagnati la possibilità di ospitare un altrettanto importante appuntamento di alto livello. Undi fine stagione che diventa fondamentale proprio per la corsa alle Finals di quest’anno. E’ il torneo che decide chi saranno le otto contendenti, e ad oggi sono solamente tre le tenniste qualificate. La naturale conseguenza è avere un campo partecipanti di altissimo livello, con la quasi totalità delle top 20 al via. Iltotale dell’evento corrisponde a 2,527,250 dollari con 900 punti del ranking femminile ...

Bouzkova 7 - 5 0 - 0 (SemifinaleGuadalajara) - Diretta TV Supertennis (64 DTT - 212 SKY) Ore 01:00 J. Pegula vs M. Sakkari o M. Bouzkova (FinaleGuadalajara) - Diretta TV ...Il Guadalajara Open Akron in Messico infatti conosce solo una delle sue finaliste dopo la giornata di sabato: Jessica Pegula , già finalista quest'anno in un altroa Madrid, ha battuto l'ex ... WTA 1000 Guadalajara e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio delle Semifinali e Finali e Turno Decisivo di Quali (LIVE) L'americana batte l'ex N.1 del mondo Azarenka in due set e centra la seconda finale 1000 dell'anno. La seconda semifinale interrotta dopo un primo set da 83 minuti ...