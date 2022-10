(Di domenica 23 ottobre 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha esortato i governi a bandire l'emittente Russia Today accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui sialla violenza ...

...- fa notareritwittando un post del Russian media monitor - suggerisce di "annegare o bruciare bambini ucraini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l'non ...'L'incitamento al genocidio non ha nulla a che fare con la libertà di parola', dice. 2022 - 10 - 23 14:22:14 G7: Russia restituisca centrale nucleare di Zaporizhzhia all'Il G7 ha ... Ucraina: Kuleba, 'Rt incita a genocidio, sia bandita' - Europa Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato i governi a bandire l'emittente Russia Today accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui si incita alla violenza co ...Il ministro della Difesa russa accusa l'Ucraina di volere "una escalation incontrollata”. Kuleba replica: "Bugie, i russi spesso accusano gli altri ...