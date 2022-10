IVPC DelFes Avellino prima sconfitta stagionale | vince la Tecnoswitch

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper l’. La squadra irpina esce(82-69) sui legni del PalaColombo contro laRuvo di Puglia. La squadra di casa conferma l’imbattibilità nel Girone D di Serie B con quattro vittorie in altrettante gare. Il terzo quarto risulta mortifero con il parziale di 34-16. Spicca la prestazione di Ghersetti per la squadra guidata da coach Campanella con 21 punti realizzati. “Nel terzo quarto gli avversari sono stati più decisivi di noi – spiega coach, Giovanni Benedetto – Hanno dimostrato la loro fisicità e ci hanno sovrastato al rimbalzo offensivo e all’interno dell’area, creandoci tante difficoltà. Tengo di buono tre quarti giocati alla pari ...

