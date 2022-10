Il ballo di Banfi ispirato al tumore commuove tutti | “Per chi sta lottando e per chi non ce l' ha fatta”

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 ottobre 2022) A “Ballando con le stelle” la vincitrice della serata è Rosanna. Non per il risultato ma a furor di popolo, la concorrente conquista. Momenti di grandissima emozione per la performance dell'attrice, che ha sconfitto une da anni è testimonial della lotta contro la malattia. Carolyn Smith, presidente di giuria, avendo vissuto sulla sua pelle il terrore che nasce dalla diagnosi di un cancro, si, l'abbraccia e ripesca la paletta con il 10 (che aveva consegnato a Milly Carlucci per essere meno buona con i voti).in lacrime e Sara Di Vaira singhiozza: “Oggi ho perso mio zio per lo stesso motivo”. Il dance-show di Rai1 procede tra critiche, litigi e ripicche. Per fortuna, però, il programma riserva ancora molto spazio a chi vuole raccontare e raccontarsi. È successo a ...