Governo | colloquio di un' ora e 20 Draghi-Meloni prima di scambio campanella

... la rete progressista che vuole lavorare con il M5s NESSUNA IN GONNA I look delle donne delMeloni: la premier in total black, Casellati e Locatelli in bianco AL QUIRINALE IlMeloni ...Draghi e Meloni prima di passaggio consegne -tra Mario Draghi e Giorgia Meloni prima del passaggio di consegne a palazzo Chigi. Draghi ha accolto Meloni sulle scale, all'...Roma, 23 ott. (askanews) - Mario Draghi ha consegnato al nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni la 'campanella' con cui presiedere ...StampaMario Draghi consegna a Giorgia Meloni la campanella del Consiglio dei ministri formalizzando il passaggio delle consegne. La leader di Fratelli d’Italia la suona emozionata e si insedia quindi ...