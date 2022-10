Discussi tutti i principali dossier | ecco cosa si sono detti Meloni e Macron

Prima Lecco

...EPISODI - Il mancato rosso a Dimarco va ad aggiungersi ad una già lunga lista di episodi... E poi, la madre dii casi. Inter - Juventus , sfida cruciale per lo scudetto nel 2018: il ...Dalla politica alle istituzionihanno sventolato la bandiera del "colpevole subito, colpevole ... In qualche caso, tuttavia, abbiamo assistito alla designazione di personaggi moltoo ... Nuovo municipio, la Lega: "Dietrofront clamoroso, tutti hanno discusso un anno per niente" Amato, idolatrato, discusso, fischiato e detestato. Ci sono decine di sfumature di sentimenti a contrasto nella storia di certo non banale tra Luciano Spalletti e la Roma. Il tecnico che ha portato i.Formato il nuovo Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, si fanno subito “caldi” i temi più discussi sul tavolo dei nuovi Ministri. Primo tra tutti, tema pensioni. “Quota flessibile”, in pensione dopo i ...