Quanto odio arriva a generare la satira sull’aborto online?

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Chi è Vignette Incazzate? La pagina Instagram conta oltre 11 mila follower e, finora, si è distinta per aver seguito polemiche social e attualità traducendo un pensiero in disegni. Dopo la pubblicazione di una vignetta relativa all’aborto – una delle tante che l’owner della pagina ha dedicato al tema – molti hater e personaggi pro-life si sono riversati sul profilo per commentare post, storie e inviare DM all’autrice. «Ho affrontato più volte l’argomento aborto, e ogni volta è successo un casino – ha raccontato la disegnatrice ai microfoni di Giornalettismo in riferimento aaccaduto anche dopo il post aborto Vignette Incazzate -. Ovviamente è successo un casino anche con altri argomenti; le vignette sui novax, ad esempio, hanno attirato frotte di complottisti in foia vendicativa». I picchi die di insultisono stati ...