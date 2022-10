Nick Hornby | «Con la pandemia ho scoperto che il calcio è inutile La Superlega? In Inghilterra c’è già»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista lo scrittore, tifosissimo dell’Arsenal. E’ suo il memorabile “Febbre a 90?”. Sono passati trent’anni dalla sua pubblicazione. Un libro che a lui ha cambiato la vita e contemporaneamente ha dato un senso all’ossessione calcistica di tanti. Racconta che il primo a leggerlo fu Ivan Gazidis. «Ivan Gazidis, lesse il libro prima di diventare manager dell’Arsenal. Poi mi ha invitato un paio di volte in tribuna vip. La prima, contro il Tottenham, stavamo vincendo due a zero e lui mi disse che a fine partita mi presentava i giocatori; nel secondo tempo però gli Spurs fecero tre gol e lui mi disse che forse i giocatori non avevano voglia di parlare. Andò meglio la volta dopo… Prima dellami ha invitato a San Siro per il Milan, e mi era sembrata una squadra po’ lenta, ...