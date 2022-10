Governo Meloni | Letta | “Dico ancora più convintamente opposizione”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA – “Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni delpiù. L’unica novità è una donna premier, un fatto storico per il nostro Paese, oggettivamente da riconoscere”. Lo afferma in un tweet il segretario del Pd Enrico. Che poi aggiunge: “Auguri di buon lavoro alla presidente Giorgia. Ora guardiamo avanti. In Parlamento la settimana prossima esporremo le ragioni e le iniziative della nostra sempre più convinta. Venerdì la Direzione fisserà l’agenda e i tempi del nostro Congresso Costituente”. L'articolo L'Opinionista.