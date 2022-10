Firenze | anziano muore nell’incendio della sua casa in via Boito

Un incendio ha distrutto un appartamento in via Boito ae l'uomo di 91 anni che ci viveva è morto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ... Purtroppo per l'non c'era più ...Incendio in un appartamento alla periferia di, morto un uomo di 91 anni che viveva nella casa dove si sono sviluppate le fiamme. I vigili ... Purtroppo per l'i sanitari inviati dal 118 ...Aveva 90 anni: è morto ieri sera, 21 ottobre 2022, nell'incendio del suo appartamento, al quarto piano di un condominio a Firenze, in via Boito. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 21 ...Un 91enne è morto in un incendio di appartamento in via Arrigo Boito, zona Manifattura Tabacchi. Alle 21 di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco di ...