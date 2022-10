Sanità | Ics Maugeri presenta Bilancio di impatto 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Milano, 21 ott. (Adnkronos Salute) - L'IcsSpa Società Benefit hato il suodi. Il lavoro clinico nelle sei regioni italiane in cui è presente parla di 27.399 i pazienti ricoverati, con una degenza media di 23,15 giorni nei 2.282 posti letti accreditati col Ssn, per un totale di 643.299 giornate di ricovero. Ben 80 pazienti su 100 sono stati dimessi al domicilio, a fronte della complessità e della fragilità dei pazienti che soffrono spesso di più patologie (il 27,2% dei pazienti da quattro o più patologie) e si trovano in età avanzata: oltre 2.500 over 85, più di 8mila nella fascia 76-85 anni e quasi 8mila nella fascia 66-75 anni. “Questo– commenta Luca Damiani, presidente IcsSpa Società Benefit - significa per ...