Roma-Napoli | Mourinho esulta | un altro titolare recuperato

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Manca sempre meno all’importante sfida di domenica 23 ottobre allo stadio Olimpico diore 20.45 tra laed il. Si preannuncia una sfida molto avvincente, lo scorso anno Josèè riuscito a fermare Spalletti sia all’andata che al ritorno facendo proseguire la striscia negativa del tecnico toscano contro lo Special One. Jose(Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images): come ci arrivano le due squadre? I giallorossi, forti degli ultimi risultati ottenuti, sono in piena zona Champions e, nonostante gli infortuni che hanno colpito la squadra della capitale, Dybala su tutti, si ritrovano in solitaria al quarto posto. D’canto, ilvuole ...