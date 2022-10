Pistoia | giovane portiere muore per un malore prima di una partita

Come Rachele Michelacci (foto sotto, ndr ), che di Aism è anche la vicepresidente: unadonna, toscana di, che oggi, giorno della presentazione del 'monumento', si aggira intorno alla '...... è morto oggi, all'ospedale fiorentino di Careggi, dove ieri era arrivato in gravissime condizioni in seguito a un arresto cardiaco, che si era verificato a Gavinana () mentre il, sul ...Match tra Montagna Pistoiese e Cintolese: malore prima della sfida per il portiere di casa. Trasportato in elisoccorso, è morto in ospedale.Un'iniziativa di Sanofi Italia con Aism per raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare sulla patologia che, in Italia, colpisce oltre 133mila persone. Una scarpa di quattro metri nella Stazione ...