Pazzesco | con questi 3 codici segreti otterai il massimo dal tuo iPhone

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Gli smartphone della Apple, ovvero i mitici, talvolta ci nascono delle funzionalità fin troppo utili che non pensiamo minimamente ci possano servire. È nostro dovere cercare di arrivare a scoprirle il più velocemente possibile, anche perché non sappiamo quando e come ci potrebbero servire, soprattutto se siamo degli amanti sfegatati degli. Ma oggi dovremo imparare più che mai, perché vogliamo presentarvi dei nuoviper cellulare che non dimenticherete mai più. Le possibilità che riservano i cellulari della Mela non sono poche – Computermagazine.itEccoci qua a parlare degliancora una volta, nonché gli stessi dispositivi che ci accompagnano da sempre. Apple ha saputo giocare bene le sue carte negli ultimi anni, e lo stiamo vedendo da tutti i lanci esclusivi che ha ...